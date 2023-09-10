"البترول الكويتية": 99.92% نسبة الإنجاز الإجمالية لمشروع مصفاة الزور

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الأحد، أن نسبة الإنجاز الإجمالية لمشروع مصفاة الزور بلغت 99.92% حتى نهاية مارس/آذار 2023.

وقالت المؤسسة إن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بدأت بالتشغيل التجاري للمصفاة، حيث تم التشغيل الكامل للمصفاة المصغرة الأولى في نوفمبر/تشرين الأول 2022، متبوعا بتشغيل المصفاة المصغرة الثانية في مارس/آذار 2023.

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كان الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أشار الأسبوع الماضي إلى اكتمال التشغيل التجاري الكامل لمصفاتي الزور بالكويت والدقم في سلطنة عمان، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ نواف سعود الصباح قوله إن "من إنجازات القطاع النفطي التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الزور بطاقة 615 ألف برميل يوميا ... إضافة إلى التشغيل التجاري الكامل لمصفاة الدقم بطاقة تبلغ 230 ألف برميل يوميا".