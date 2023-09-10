مصدر يرجح توقيع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة غدا

قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن توقع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بعد اجتماع على مأدبة غداء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا الاثنين.

وقال المصدر إن المذكرة ستركز على التعاون في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين وربط الشبكات بين البلدين.

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كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن يوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.