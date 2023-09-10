طاقة
مصدر يرجح توقيع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة غدا
ستركز على التعاون في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين وربط الشبكات
وضع القراءة
100% حجم الخط
قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن توقع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بعد اجتماع على مأدبة غداء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا الاثنين.
وقال المصدر إن المذكرة ستركز على التعاون في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين وربط الشبكات بين البلدين.
مادة اعلانية
كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن يوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بايدن يزور هذه الدولة وسط بحث عن بدائل للمصانع الصينيةتضاعف واردات الولايات المتحدة من السلع الفيتنامية إلى 127 مليار دولار سنويا اقتصاد
-
اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب العالمي في الرياضبمشاركة جهات عارضة من 21 دولة الأسواق العقارية
-
رقم ضخم.. مصر تعلن سداد فوائد وأقساط ديون خارجية بـ6 أشهر فقطمعيط: الانضمام لمجموعة "بريكس" يعزز استثماراتها في مصر اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية