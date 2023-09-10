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Indian Prime Minister Narendra Modi welcomes Crown Prince Mohammed bin Salman of Saudi Arabia upon his arrival at Bharat Mandapam convention center for the G20 Summit in New Delhi, India, on September 9, 2023. (Reuters)
رئيس الوزراء الهندي يستقبل ولي العهد السعودي على هامش مشاركته في قمة العشرين (رويترز)
طاقة

مصدر يرجح توقيع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة غدا

ستركز على التعاون في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين وربط الشبكات

نيودلهي – رويترز
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قال مصدر مطلع إنه من المرجح أن توقع الهند والسعودية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بعد اجتماع على مأدبة غداء بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غدا الاثنين.

وقال المصدر إن المذكرة ستركز على التعاون في كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين وربط الشبكات بين البلدين.

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كان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد أعلن يوم السبت، توقيع مذكرة تفاهم لمشروع اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

وأضاف على هامش كلمته بـ "قمة العشرين" في نيودلهي، أن المشروع الاقتصادي سيسهم بتطوير البنى التحتية التي تشمل سككاً حديدية، وسيربط مواني الشرق الأوسط وأوروبا والهند.

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