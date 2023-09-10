أسعار النفط
"سومو" تحدد أسعار البيع الرسمية لخام البصرة المتوسط لشهر أكتوبر
السعر لأوروبا بخصم 2.55 دولار للبرميل عن خام برنت المرجعي
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أعلنت شركة تسويق النفط العراقي"سومو" أسعار البيع الرسمية لخام البصرة المتوسط في شهر أكتوبر المقبل، وجاء السعر للأميركتين بخصم 0.35 دولار للبرميل عن خام أرجوس عالي الكبريت.
بينما حددت الشركة سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا في أكتوبر بزيادة 1.80 دولار للبرميل عن متوسط خام عمان ودبي.
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وجاء سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأوروبا في أكتوبر بخصم 2.55 دولار للبرميل عن خام برنت المرجعي.
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