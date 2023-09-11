مساعد الرئيس الروسي: "أوبك+" قد تزيد إنتاجها مستقبلا

صرح مساعد الرئيس الروسي، مكسيم أوريشكين، بأن دول "أوبك+" قد تزيد الإنتاج في المستقبل سواءً بقيت أسعار النفط على حالها اليوم أو ارتفعت.

وقال أوريشكين للصحافيين، يوم الاثنين، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، رداً على سؤال حول مدى استقرار أسعار النفط: "إذا نظرتم إلى السوق العالمية سترون أن احتياطيات النفط في العالم تتراجع بشكل خطير للغاية، وهذا يعني، انطلاقاً من المستوى الحالي، أن (أسعار النفط) قد ترتفع وهذا مرجح أكثر من احتمال أن تنخفض، لذلك فهي مستقرة".

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وأضاف: "أنا واثق من أن أسعار النفط في المستقبل، (انطلاقاً) من الأسعار الحالية أو بارتفاعها سيكون هناك مجال أمام أوبك+ لزيادة الإنتاج".

ويعقد منتدى الشرق الاقتصادي الثامن في فلاديفوستوك في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 تحت شعار "على الطريق إلى التعاون والسلام والازدهار".