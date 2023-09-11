مصادر: "أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا
خلال أكتوبر رغم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية
ذكرت مصادر مطلعة على الأمر بحسب وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن شركة "أرامكو "السعودية أخطرت ما لا يقل عن خمسة مشترين في شمال آسيا بأنها ستورد الكميات الكاملة المتعاقد عليها من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الذي أعلنته المملكة.
وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي، إنها ستمدد الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.
وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.
تخفيضات السعودية الطوعية بمليون برميل يوميا بدأ تطبيقها في يوليو، وتم تمديدها سابقا لتشمل أغسطس وسبتمبر، والآن سيتم العمل بها حتى نهاية 2023.
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