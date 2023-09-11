اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أرامكو مناسبة
منشأة نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية
أرامكو

مصادر: "أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا

خلال أكتوبر رغم تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت مصادر مطلعة على الأمر بحسب وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن شركة "أرامكو "السعودية أخطرت ما لا يقل عن خمسة مشترين في شمال آسيا بأنها ستورد الكميات الكاملة المتعاقد عليها من النفط الخام في أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الذي أعلنته المملكة.

كيف يؤثر الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على قناة السويس؟ قصص اقتصادية خاص كيف يؤثر الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا على قناة السويس؟

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي، إنها ستمدد الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

مادة اعلانية

وسيضع التخفيض إنتاج الخام في السعودية بالقرب من 9 ملايين برميل يوميا خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وستتم مراجعته على أساس شهري.

تخفيضات السعودية الطوعية بمليون برميل يوميا بدأ تطبيقها في يوليو، وتم تمديدها سابقا لتشمل أغسطس وسبتمبر، والآن سيتم العمل بها حتى نهاية 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف حصلت طالبان على أحدث الأسلحة الأميركية؟ كيف حصلت طالبان على أحدث الأسلحة الأميركية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط