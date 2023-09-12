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نفط غاز روسيا مناسبة ( فرانس برس )
منشأة غاز في روسيا ( فرانس برس )
نفط روسيا

بوتين: القطب الشمالي سينتج 64 مليون طن سنوياً من الغاز

بحلول عام 2030

فلاديفوستوك (روسيا) - رويترز
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ينتج القطب الشمالي في روسيا 64 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2030.

وأضاف بوتين أن دمج خطوط أنابيب الغاز في شرق وغرب روسيا سيجعل تجارة الغاز أكثر مرونة إذ تعمل موسكو على إعادة توجيه المزيد من صادراتها من الطاقة إلى شركائها في الشرق بعيداً عن دول الغرب.

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