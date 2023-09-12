نفط وغاز
تراجع حاد في إنتاج كازاخستان من النفط خلال يوم واحد
من 243500 إلى 213800 طن
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أظهرت بيانات وزارة الطاقة بكازاخستان، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط اليومي انخفض إلى 213800 طن في 11 سبتمبر/أيلول من 243500 طن في اليوم السابق.
ولم ترد وزارة حتى الآن على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق على سبب الانخفاض الحاد.
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يذكر أن أسعار العقود الآجلة لخام برنت صعدت فوق 90 دولارا للبرميل بقليل يوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات الاقتصاد الكلي المقرر صدورها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، والتي قد تشي بما إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة ستواصلان رفع أسعار الفائدة.
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