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ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
منشأة غاز في أوروبا
أسعار الغاز

خبيرة تحذر: أسعار الغاز من الصعب التنبؤ بها.. وأوروبا قد تعاني هذا الشتاء!

توقعات بارتفاع الأسعار

دبي - العربية.نت
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تشهد أسعار الغاز الأوروبية تقلبات مستمرة خلال الأشهر الأخيرة، بسبب الحرارة الشديدة المرتفعة، وأعمال الصيانة في محطات الغاز، والإضرابات الصناعية في منشآت الغاز الطبيعي المسال الكبرى في أستراليا.

في هذا الإطار، تقول محللة الطاقة في "معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي" (IEEFA) آنا ماريا جالير ماكاريفيتش، بحسب تقرير لشبكة "CNBC" الأميركية اطلعت عليه "العربية.نت"، إن على أوروبا أن تستعد لمزيد من التقلبات وزيادة في الأسعار.

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كما حذرت من أنه حتى مواقع مخزونات الغاز الممتلئة "لا تشكل ضمانة" وسط احتمالية تفاقم الظروف المناخية خلال فصل الشتاء.

"أصبح التنبؤ بأسعار الغاز صعبا للغاية. إنها مشكلة كبيرة لأوروبا هذا الشتاء".

أضرب العمال في مشروعي جورجون وويتستون للغاز الطبيعي التابعين لشركة الطاقة الأميركية "شيفرون" في غرب أستراليا، الأسبوع الماضي، بعد نزاع طويل حول الأجور والأمن الوظيفي. وقد يمتد الإضراب إلى يوم الخميس ليكمل بذلك أسبوعه الثاني.

ارتفع سعر الغاز الهولندي (TTF)، وهو المؤشر الأوروبي لتداول الغاز الطبيعي، بنسبة 1.4% صباح يوم الثلاثاء عند 36.3 يورو (38.91 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة. وارتفعت العقود إلى حوالي 43 يورو الشهر الماضي وسط مخاوف من الإضراب.

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