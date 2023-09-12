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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية (رويترز)
نفط وغاز

مسؤول في "إيني" الإيطالية: أداء حقل ظهر المصري يتماشى مع خطط الشركة

أكد أن شمال إفريقيا سيصبح المورد الرئيسي للغاز إلى إيطاليا خلال أعوام

ميلانو - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية بشركة إيني الإيطالية جويدو بروسكو لرويترز، إن الجزائر ومصر وليبيا ستصبح البلدان الرئيسية الموردة للغاز إلى إيطاليا في الأعوام القليلة المقبلة.

وأضاف بروسكو، أن الشركة ستستثمر بكثافة في إفريقيا في التنقيب والمشروعات الجديدة منخفضة الكربون.

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وتابع خلال مقابلة مع رويترز "إفريقيا قارة تحتاج الكثير من الاستثمارات في التنقيب التقليدي وقطاع الإنتاج".

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