إدارة أميركية: 200 ألف برميل يوميا تراجعا متوقعا بمخزونات النفط العالمية

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الثلاثاء، تراجعت مخزونات النفط العالمية بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من 2023، وذلك بعد إعلان السعودية أنها ستواصل خفضها الطوعي لإنتاج النفط الخام بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية هذا العام. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن ينتهي الخفض الطوعي بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول.

وقالت الإدارة إن التراجع في المخزونات من شأنه أن يرفع سعر عقد خام برنت القياسي العالمي إلى 93 دولارا للبرميل في المتوسط خلال الربع الأخير صعودا من متوسط 86 دولارا للبرميل في أغسطس/ آب.

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ورفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2023 بمقدار 50 ألف برميل يوميا إلى 1.81 مليون برميل يوميا.

وذكرت أنه من المتوقع زيادة إنتاج الخام الأميركي بمقدار 870 ألف برميل يوميا في 2023 إلى 12.78 مليون يوميا في 2023 ارتفاعا من توقعات في الشهر الماضي بزيادة الإنتاج 850 ألف برميل يوميا. وفي عام 2024، من المنتظر أن يرتفع إنتاج النفط 380 ألف برميل يوميا إلى 13.16 مليون برميل يوميا.

وأضافت أن سعر برنت من المتوقع أن يتراجع إلى متوسط 87 دولارا للبرميل بحلول النصف الثاني من 2024 مع زيادة المخزونات.

وأشارت إلى أنه من حيث الطلب، من المتوقع أن يزداد إجمالي استهلاك النفط في الولايات المتحدة بواقع 100 ألف برميل يوميا إلى 20.1 مليون برميل يوميا في 2023، وهو ما يقل عن التوقعات السابقة. وفي 2024، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك 200 ألف برميل يوميا إلى 20.3 مليون برميل يوميا.

كما خفضت الإدارة في توقعاتها الشهرية تقديراتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 بواقع 250 ألف برميل يوميا إلى 1.36 مليون برميل يوميا.