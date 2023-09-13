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نفط وغاز

صادرات النفط تسجل 17.1 مليار دولار في أغسطس بهذه الدولة

نتيجةً لارتفاع الأسعار وانخفاض حجم الإمدادات

دبي - العربية.نت
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة أن إيرادات تصدير النفط الروسية ارتفعت في أغسطس 2023 بمقدار 1.8 مليار دولار إلى 17.1 مليار دولار، وذلك نتيجة لارتفاع الأسعار، وانخفاض حجم الإمدادات.

وجاء في تقرير الوكالة نشر اليوم الأربعاء، أن نمو الإيرادات سببه خفض صادرات النفط والمنتجات النفطية من روسيا في أغسطس بمقدار 150 ألف برميل يوميا، لتسجل إجمالا 7.2 مليون برميل يومياً.

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وتراجع إمدادات النفط الروسية إلى الهند والصين في أغسطس إلى 3.9 مليون برميل يومياً، لكنها لا تزال تتجاوز 50% من إجمالي الصادرات وفق وكالة "تاس" الروسية.

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وفي مطلع مارس، شرعت روسيا في خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يومياً من متوسط معدلات فبراير، وتم تمديد هذا الخفض الطوعي عدة مرات، حتى يونيو، ثم حتى نهاية عام 2023، وبعد اجتماع منظمة "أوبك بلس" في فيينا في 4 يونيو، تم تمديد قرار خفض الإنتاج الطوعي حتى نهاية عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنه في أغسطس الماضي، بدأت روسيا في تخفيض إمدادات النفط إلى السوق العالمية بمقدار 500 ألف برميل يومياً، إضافةً إلى الالتزامات بخفض الإنتاج، وفي سبتمبر بدأ خفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً.

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين، أن روسيا قررت أيضاً تمديد التخفيض الطوعي لإمدادات النفط بمقدار 300 ألف برميل يومياً حتى نهاية عام 2023.

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