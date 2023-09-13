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أوبك بلس

وكالة الطاقة تتوقع عجزاً كبيراً في أسواق النفط بسبب تخفيضات "أوبك+"

انخفاض مخزونات النفط العالمية خلال أغسطس بواقع 76.3 مليون برميل

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، إن تمديد تخفيضات إمدادات النفط من جانب "أوبك+" حتى نهاية عام 2023 قد يؤدي إلى ظهور عجز كبير في السوق خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وأبقت الوكالة على تقديراتها لنمو الطلب في 2023 بواقع 2.2 مليون برميل يوميا، وعند مليون برميل يوميا في 2024 مع تبدد تأثير تعافي الصين وزيادة استخدام السيارات الكهربائية.

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من جانب آخر، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن وقف تخفيضات "أوبك+" في مطلع العام المقبل سيحول العجز المتوقع في السوق خلال الربع الأخير من 2023 إلى فائض.

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وأكدت أن مخزونات النفط العالمية انخفضت خلال أغسطس بواقع 76.3 مليون برميل إلى أدنى مستوى في 13 شهرا.

تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2023 و2024، عازية ذلك إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى أفضل من المتوقع على الرغم من عوامل سلبية مثل ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم.

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