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توقعات بانتهاء أولى عمليات الحفر البحري لنفط الكويت في 2026

الشركة ستحفر 6 آبار بحرية في منطقة الاستكشاف ومساحاتها 6 كيلومترات مربعة

دبي - العربية.نت
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قال كبير الجيولوجيين في شركة نفط الكويت، أحمد العتيبي ، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تنتهي أولى عمليات الحفر البحري التي تقوم بها الشركة لاستكشاف النفط والغاز في 2026.

وذكر العتيبي خلال مؤتمر صحافي في وزارة النفط الكويتية أن المشروع بدأ في 2022 ومن المتوقع استمراره لنحو أربع سنوات، إذ إن الأمر يعتمد على تقدم العمليات في البحر، وإذا نجحت عمليات الحفر، فقد تبدأ أنشطة إنتاج جديدة لتعزز إنتاج الكويت من النفط والغاز.

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وستحفر الشركة 6 آبار بحرية في منطقة الاستكشاف التي تبلغ مساحتها 6 كيلومترات مربعة، تعادل ثلث مساحة البلاد وفق "رويترز" .

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وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح لـ"رويترز" في يونيو/ حزيران من العام الماضي إن بلاده بدأت التنقيب البحري في إطار استثمارها لتلبية الطلب على النفط في المستقبل وتسلمت أول منصة حفر بحرية في منتصف عام 2022،ومؤسسة البترول الكويتية هي الشركة الأم لشركة نفط الكويت.

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