بنك أوف أميركا يتوقع تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل بنهاية 2023

توقع محللون في بنك أوف أميركا، أن يتخطى سعر برميل خام برنت حاجز 100 دولار بنهاية العام الحالي بسبب إبقاء "أوبك+" على تخفيضات الإمدادات الحالية لنهاية 2023.

وذكر محللو الأسواق العالمية، أن آسيا تقود نمو الطلب العالمي على الطاقة، كما تواصل الصين تعزيز احتياطياتها من النفط لمواكبة اعتمادها على الواردات، وهو ما سيعزز ارتفاع أسعار النفط الخام.

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من ناحية أخرى، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بـ 420 ألف برميل وهو ما جاء خلافا لتوقعات المحللين، التي أشارت إلى تراجع مخزونات الخام بمليوني برميل الأسبوع الماضي.

كما زادت مخزونات البنزين بـ 5.6 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بزيادتها بـ200 ألف برميل في نفس الفترة.