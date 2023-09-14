وزير النفط الكويتي: التوافق بين أعضاء "أوبك" أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة

قال وزير النفط الكويتي، سعد البراك، اليوم الخميس، إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أظهروا في مراحل مختلفة "تناغما وانسجاما وتوافقا" أسهم في تسجيل نجاحات متواصلة.

وأضاف البراك في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لإنشاء المنظمة أن الدول الأعضاء تضع نصب أعينها "توازن السوق النفطية"، كما تضع في اعتباراتها "تحقيق المحافظة على البيئة والتنمية الاقتصادية وأمن الطاقة".

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وحذر كبير مسؤولي منظمة "أوبك" من التخلي عن الوقود الأحفوري، في أول رد على تصريحات وكالة الطاقة الدولية الأخيرة.

وقال الأمين العام لأوبك، هيثم الغيص، الخميس، في بيان له، إن التخلي عن الوقود الأحفوري "سيؤدي إلى فوضى في مجال الطاقة على نطاق غير مسبوق، مع عواقب وخيمة على الاقتصادات ومليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم".