حريق في خط أنابيب غاز طبيعي في ساراتوف بروسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس، عن خدمات الطوارئ قولها إن حريقا نشب في خط أنابيب للغاز الطبيعي في مدينة ساراتوف بجنوب البلاد، وذلك بعد فقدان الضغط.

وذكرت الوكالة أنه لا يوجد مصابون جراء الحريق الذي اندلع في خط أنابيب بيشاني أوميوت-ستوروشيفكا الذي يبعد نحو 850 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من موسكو، وتظهر مقاطع مصورة نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب الصفراء وتصاعد الدخان الأسود من موقع الحادث.

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ولم ترد غازبروم ترانس غاز ساراتوف الشركة المشغلة لخط الأنابيب بعد على طلب "رويترز" للتعليق.