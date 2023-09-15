توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بمصنع "شيفرون" الأميركية في أستراليا.. لهذا السبب

أعلن مصنع للغاز الطبيعي المسال تابع لشركة شيفرون في أستراليا عن انقطاع الإنتاج يوم الخميس مع تصعيد العمال لإضرابهم ضد المنشأة التي توفر أكثر من 5% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقالت شركة الطاقة الأميركية العملاقة في بيان، إنها تعمل على استئناف الإنتاج الكامل في منشأتها في ويتستون "بعد تعثر أثر على نحو 25% من إنتاج الغاز الطبيعي المسال". وقال البيان إنه "تم تحديد السبب واستئناف الأنشطة".

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ينتج مصنعا ويتستون وغورغون التابعان لشركة شيفرون في ولاية أستراليا الغربية أكثر من 5% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولم تربط شيفرون تعطل الانتاج بالتصعيد الذي حدث يوم الخميس في الإضرابات التي حدثت في مصنعي ويتستون وغورغون للغاز الطبيعي المسال في أستراليا الغربية.

بدأ حوالي 500 عامل في المصنعين التابعين لشيفرون إضرابات محدودة منذ الثامن من سبتمبر/أيلول بسبب خلاف حول الأجور وظروف العمل.

قالت "ذي أوف شور آلاينس"، وهو شراكة بين نقابة العمال الأسترالية والاتحاد البحري الأسترالي الذي يمثل العمال في صناعة النفط والغاز البحرية في البلاد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن التحرك الصناعي "تصاعد يوم في مصنعي شيفرون وسيستمر في التصاعد خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

ولم يرد التحالف على الفور عندما طلب منه يوم الخميس توضيح كيفية تصاعد الحملة الصناعية أو ما تم التخطيط له.

وقال محامو شيفرون أمام محكمة صناعية هذا الأسبوع إن الإجراء العمالي يشكل "خطرا كبيرا" على الإنتاج.