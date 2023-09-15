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قطر للطاقة
قطر للطاقة
نفط وغاز

قطر ترفع سعر خام الشاهين تحميل نوفمبر لأعلى مستوى هذا العام

بعلاوة 2.73 دولار للبرميل فوق خام دبي

دبي - العربية.نت
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قالت مصادر تجارية، اليوم الجمعة، إن قطر للطاقة رفعت سعر العقود المحددة المدة لخام الشاهين تحميل نوفمبر تشرين الثاني إلى أعلى مستوى في 2023، وسط شح في إمدادات الخام العالي الكبريت بعد أن مددت السعودية خفض إنتاجها حتى نهاية العام.

وحددت الشركة سعر نوفمبر/تشرين الثاني عند نحو 2.73 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ارتفاعا من 2.10 دولار للبرميل في أكتوبر/تشرين الأول، إلى أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

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وكانت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أعلنت عن تمديد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا حتى نهاية 2023، مما رفع العلاوات الفورية للنفط الخام العالي الكبريت. وفي الوقت نفسه، لا تزال هوامش التكرير قوية مما دفع المصافي إلى زيادة الإنتاج، وفق رويترز.

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ويأتي ارتفاع سعر خام الشاهين أيضا مع انخفاض إجمالي عدد شحناته المتاحة للتجارة في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 من 16 في أكتوبر/تشرين الأول.

حددت قطر للطاقة سعر العقود المحددة المدة بعد أن باعت ثلاث شحنات من الشاهين للتحميل في نوفمبر/تشرين الثاني من خلال مزايدتها الشهرية.

واشترت شركات إديميتسو وإكسون موبيل وشل الشحنات الثلاث بسعر يتراوح بين 2.20 إلى 2.77 دولار للبرميل فوق أسعار دبي، ومن المقرر تحميل الشحنات في الفترة من الثاني إلى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، ومن 24 إلى 25 و28 إلى 29 من الشهر نفسه.

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