وزير النفط العراقي: "أوبك" تلعب دورا كبيرا في استقرار أسواق النفط

قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الخميس، إن منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) تلعب دورا كبيرا في استقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف عبد الغني في بيان نشرته وزارة النفط العراقية على منصة إكس (تويتر سابقا) بمناسبة الذكرى 63 لتأسيس منظمة أوبك في بغداد إن تأسيس أوبك "شكّل منعطفاً تاريخياً واقتصادياً مهماً في إدارة وتسويق النفط واستقلالية الدول المنتجة".

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وفي وقت سابق من يوم، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك إن (أوبك) تعمل منذ إنشائها على ضمان استقرار أسواق النفط وتوازنها عبر تأمين إمدادات منتظمة لصالح المنتجين والمستهلكين، وفق وكالة أنباء العالم العربي.