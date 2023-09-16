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شركة أدنوك الإماراتية مناسبة
أدنوك
أدنوك

"بتروبراس" البرازيلية تجري محادثات مع "أدنوك" الإماراتية لإطلاق مشروع مشترك

"أدنوك" تدرس استمرار احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم في "براسكيم" لتسريع صفقة الاستحواذ

دبي - العربية.نت
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ذكرت صحيفة "فولها دي ساو باولو"، أمس الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة النفط البرازيلية الحكومية "بتروبراس" تجري محادثات مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة براسكيم للبتروكيماويات.

وقالت الصحيفة إن "بتروبراس" تدرس مشروعا مشتركا مع "أدنوك"، بينما ستظل حصة أقلية من نصيب "نوفونور"، المساهم الرئيسي الحالي في "براسكيم" جنبا إلى جنب مع شركة النفط البرازيلية.

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وجرى تقديم ثلاثة عروض حتى الآن للاستحواذ على "براسكيم" تشمل عرضا مشتركا بين "أدنوك" الإماراتية و"أبولو" الأميركية لإدارة الأصول وعرضين منفصلين من شركتي "يونيبار كاربوكلورو" و"جيه آند إف" البرازيليتين، وفق "رويترز".

وقالت الصحيفة إن "أدنوك" تدرس استمرار احتفاظ المساهمين الحاليين بحصصهم في "براسكيم" كوسيلة لتسريع التوصل لاتفاق.

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