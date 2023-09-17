ارتفاع حجم الكهرباء المولدة بالصين 3.6% خلال 8 أشهر من 2023

أظهرت أرقام واردة من الهيئة الوطنية للإحصاء أن حجم الكهرباء المولدة في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى، زاد بنسبة 3.6% على أساس سنوي إلى 5.87 تريليون كيلوواط في الساعة.

وفي أغسطس/آب، وصل المعدل اليومي للكهرباء المولدة إلى 27.26 مليار كيلوواط في الساعة. كما ارتفع حجم الكهرباء المولدة بنسبة 1.1% على أساس سنوي في أغسطس/آب الماضي.

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وأظهرت تفاصيل البيانات الصادرة عن الهيئة المذكورة، وفقاً لوكالة "شينخوا" للأنباء، أن حجم الكهرباء المولدة من الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية والطاقة النووية ارتفع بنسبة 18.5% و13.9% و5.5% على أساس سنوي على التوالي خلال نفس الفترة.