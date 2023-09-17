نفط وغاز
وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا في حقل "آرش" بالخليج
توقع حل مسألة الحقل مع الكويت عبر التفاوض
وضع القراءة
100% حجم الخط
نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتخلى عن حصتها في حقل "آرش" للغاز.
وتطلق السعودية والكويت على الحقل اسم الدرة.
مادة اعلانية
"الخارجية" السعودية: حقل الدرة بكامله ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط
ويدور نزاع بين السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى على حقوق استغلال الحقل الواقع في منطقة بحرية مشتركة، إذ تقول السعودية والكويت إنهما وحدهما لهما حق استغلال الموارد الموجودة بالحقل، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.
وقال أوجي إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن المسألة عبر التفاوض مع الكويت، على غرار ما فعلته بلاده بشأن الحقول الأخرى المشتركة مع دول مجاورة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الخارجية الإيرانية: ملف حقل الدرة قضية قانونية ولدينا حق الاستثمار فيهأكدت استعدادها لحل القضية بمحادثات قانونية طاقة
-
السعودية والكويت تؤكدان على الملكية المشتركة للثروات في حقل الدرةتجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض السعودية
-
البراك: الكويت والسعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرةإيران لديها ادعاءات ليست مبنية على أساس من ترسيم واضح للحدود البحرية طاقة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية