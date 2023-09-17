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حقل للنفط والغاز في المتوسط
حقل غاز بحري - تعبيرية
نفط وغاز

وزير النفط الإيراني: لن نتخلى عن حصتنا في حقل "آرش" بالخليج

توقع حل مسألة الحقل مع الكويت عبر التفاوض

دبي - العربية.نت
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نقلت وكالة فارس للأنباء عن وزير النفط الإيراني جواد أوجي قوله، اليوم الأحد، إن بلاده لن تتخلى عن حصتها في حقل "آرش" للغاز.

وتطلق السعودية والكويت على الحقل اسم الدرة.

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ويدور نزاع بين السعودية والكويت من جهة، وإيران من جهة أخرى على حقوق استغلال الحقل الواقع في منطقة بحرية مشتركة، إذ تقول السعودية والكويت إنهما وحدهما لهما حق استغلال الموارد الموجودة بالحقل، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

وقال أوجي إنه يتوقع التوصل إلى حل بشأن المسألة عبر التفاوض مع الكويت، على غرار ما فعلته بلاده بشأن الحقول الأخرى المشتركة مع دول مجاورة.

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