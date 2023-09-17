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غازبروم مناسبة
غازبروم
نفط وغاز

"غازبروم" تورد 41.5 مليون متر مكعب غاز لأوروبا عبر أوكرانيا اليوم

نفس الكمية التى وردتها أمس

موسكو - رويترز
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قالت شركة غازبروم الروسية إنها ستورد 41.5 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا اليوم الأحد، وهي الكمية ذاتها التي وردتها الشركة أمس السبت.

وذكر بنك (في.إي.بي) الروسي التابع للدولة في توقعاته يوم الثلاثاء 6 سبتمبر الجاري، أن صادرات الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي قد تنخفض إلى 21 مليار متر مكعب هذا العام أي أقل بنحو الثلثين مقارنة بالعام الماضي وأقل من سدس كمية عام 2021.

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ويتوقع بنك (في.إي.بي) أن ينخفض ​​إجمالي صادرات الغاز الطبيعي الروسي هذا العام إلى 100 مليار متر مكعب من 131 مليار متر مكعب في عام 2022.

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وجاء في حسابات رويترز أن صادرات شركة غازبروم الخاضعة لسيطرة الكرملين إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب انخفضت إلى نحو 17.7 مليار متر مكعب حتى الآن هذا العام.

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