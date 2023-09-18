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أرامكو

تكريم رئيس "أرامكو" السعودية في مؤتمر البترول العالمي

لمساهماته المتميزة في صناعة النفط والغاز

دبي - العربية.نت
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من المقرر أن يتم تكريم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر البترول العالمي الذي يعقد في كندا بجائزة "مجلس البترول العالمي "World Petroleum Council Dewhurst "Dewhurst نظرا لقيادته ومساهماته المتميزة في صناعة النفط والغاز.

وبهذا يكون أمين الناصر هو الشخص الثاني عشر الذي يحصل على جائزة Dewhurst في تاريخ مجلس البترول العالمي الذي يمتد لحوالي 90 عامًا.

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ويحصل على جائزة Dewhurst الأشخاص الذين كان لهم تأثير استثنائي على قطاع النفط والغاز العالمي وصناعة الطاقة إضافة إلى جهودهم العلمية والتكنولوجية المتميزة.

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