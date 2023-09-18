أرامكو
تكريم رئيس "أرامكو" السعودية في مؤتمر البترول العالمي
لمساهماته المتميزة في صناعة النفط والغاز
وضع القراءة
100% حجم الخط
من المقرر أن يتم تكريم الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لأرامكو السعودية أمين الناصر، خلال مؤتمر البترول العالمي الذي يعقد في كندا بجائزة "مجلس البترول العالمي "World Petroleum Council Dewhurst "Dewhurst نظرا لقيادته ومساهماته المتميزة في صناعة النفط والغاز.
وبهذا يكون أمين الناصر هو الشخص الثاني عشر الذي يحصل على جائزة Dewhurst في تاريخ مجلس البترول العالمي الذي يمتد لحوالي 90 عامًا.
مادة اعلانية
ويحصل على جائزة Dewhurst الأشخاص الذين كان لهم تأثير استثنائي على قطاع النفط والغاز العالمي وصناعة الطاقة إضافة إلى جهودهم العلمية والتكنولوجية المتميزة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
انطلاق أسبوع المناخ بـ" نيويورك" في دورته الخامسة عشرةيناقش 10 ملفات مرتبطة بالعمل المناخي تشمل الغذاء والتمويل والطاقة اقتصاد
-
"تسلا" تجري مباحثات أولية لإنشاء مصنع في السعوديةتملك تسلا في الوقت الراهن ستة مصانع شركات
-
"إتش سي" تتوقع أن يثبت "المركزي" المصري أسعار الفائدة في سبتمبررفعها 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية