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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس أرامكو أمين الناصر
أرامكو

رئيس "أرامكو": فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق

يقول إن التحول الحالي في مجال الطاقة يستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية

كالجاري - رويترز
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قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر، اليوم الاثنين، إن فكرة ذروة الطلب على النفط مدفوعة بالسياسات وليس الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا.

وفي حديثه خلال مؤتمر البترول العالمي في كالجاري، أضاف الناصر أن رواية التحول الحالي في مجال الطاقة تستند إلى افتراضات وسيناريوهات غير واقعية.

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وقال الناصر: "عند الإمعان في هذه الفكرة نجد أنه لا وجود لها لأنها في الغالب مدفوعة بالسياسات وليس بالمزيج المؤكد من الأسواق والاقتصاد التنافسي والتكنولوجيا".

تكريم رئيس "أرامكو" السعودية في مؤتمر البترول العالمي طاقة أرامكو تكريم رئيس "أرامكو" السعودية في مؤتمر البترول العالمي

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي إن التقديرات الجديدة توضح أن عصر النمو الأحفوري آخذ في الانتهاء وإن الطلب سيصل إلى ذروته في 2030، وهي توقعات أثارت انتقادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وقال الناصر إنه يتوقع نمو الطلب إلى حوالي 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2030 وإن من المهم مواصلة الاستثمار في النفط والغاز لضمان أمن الطاقة على مستوى العالم والانتقال إلى مصادر أنظف للطاقة بأسعار ميسرة.

وأضاف "لذلك نحن بحاجة إلى الاستثمار وإلا سنواجه أزمة أخرى تتراوح من المدى المتوسط إلى الطويل وسنعود إلى الوراء فيما يتعلق باستخدام المزيد والمزيد من الفحم والمنتجات الرخيصة الأخرى المتاحة في الوقت الراهن".

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