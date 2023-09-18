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وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة (رويترز)
وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان
نفط

وزير الطاقة السعودي: الأسواق بحاجة إلى تنظيم للحد من التقلبات

قال إن وكالة الطاقة الدولية ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي

دبي - العربية.نت
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دافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين عن تخفيضات "أوبك+" لإمدادات سوق النفط، قائلا إن أسواق الطاقة العالمية تحتاج إلى تنظيم مخفف للحد من التقلبات.

وقال الأمير عبد العزيز، خلال جلسة حوارية ضمن مؤتمر البترول العالمي المنعقد في كندا، إن هناك حالة عدم يقين مستمرة بشأن الطلب الصيني والنمو الأوروبي وإجراءات البنك المركزي لمعالجة التضخم.

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وأوضح وزير الطاقة السعودي أن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة ⁧.

وأضاف: "نريد أن نكون استباقيين وحذرين.. لا نستهدف الأسعار وإنما تقليل التقلبات".

"العالم قد يتحول من أزمة طاقة لأخرى إذا لم تكن سلاسل التوريد جيدة التخطيط، وهناك حاجة لإقامة شراكات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والكهرباء النظيفة"، وفقا لوزير الطاقة السعودي.

وفيما يتعلق بوكالة الطاقة الدولية قال الأمير عبدالعزيز، إنها ابتعدت عن توقع أوضاع السوق لتضطلع بدور سياسي.

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