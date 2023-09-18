"البترول الوطنية الكويتية": انقطاع الكهرباء بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله

قالت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إن مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تعرضتا عند الساعة 11.26 من مساء أمس الأحد لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.

وقالت الشركة في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" "تمكنت الشركة بجهود موظفيها من المحافظة على استمرار عمليات المصفاتين، في حين يجري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لجميع الوحدات. ولم تتأثر عمليات التصدير نتيجة هذا الانقطاع، واستمرت بحسب برنامجها المعتاد".

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