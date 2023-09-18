نفط وغاز
"البترول الوطنية الكويتية": انقطاع الكهرباء بمصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
لم تتأثر عمليات التصدير
وضع القراءة
100% حجم الخط
قالت مؤسسة البترول الوطنية الكويتية إن مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تعرضتا عند الساعة 11.26 من مساء أمس الأحد لانقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي.
وقالت الشركة في منشور لها على حسابها الرسمي بمنصة "إكس" "تمكنت الشركة بجهود موظفيها من المحافظة على استمرار عمليات المصفاتين، في حين يجري العمل على استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة لجميع الوحدات. ولم تتأثر عمليات التصدير نتيجة هذا الانقطاع، واستمرت بحسب برنامجها المعتاد".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
حكومة الإمارات تبدأ بيع سندات دولارية لأجل 10 سنواتفي إصدار بالحجم القياسي اقتصاد
-
دولة عربية تحدد تسعيرة جديدة لاستهلاك المياه حتى عام 2029لتحقيق الاستدامة المالية والسيطرة على المديونية اقتصاد
-
"علي بابا" الصينية تخطط لاستثمار ملياري دولار في تركياتدرس إقامة مراكز للبيانات والخدمات اللوجستية وعمليات التصدير اقتصاد
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية