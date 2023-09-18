"كابريكورن إنرجي" تبحث توسيع ملكية مشروعاتها المشتركة في مصر

قالت شركة "كابريكورن إنرجي" إنها تجري مناقشات في مراحل مبكرة مع الهيئة المصرية العامة للبترول بشأن تعزيز وتوسيع ملكية المشروعات المشتركة القائمة.

وأضافت الشركة أنها واثقة من أنها على الطريق الصحيح لبناء "أعمال ناجحة طويلة الأمد" في مصر.

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وذكرت أنها ستقدم في 30 نوفمبر المقبل فى لندن، عرضا تفصيليا محدث عن أصولها في مصر، كما تتوقع استكمال أهدافها بحلول نهاية العام وتحقيق عوائد بنحو 575 مليون دولار للمساهمين عن عام 2023.

وقالت الشركة يوم الخميس الماضي 14 سبتمبر 2023، إنها ملتزمة بخطتها لتوزيع أرباح تبلغ إجمالا 575 مليون دولار على المساهمين هذا العام بعد أن أدى احتجاجهم إلى عرقلة عمليتي اندماج ودفعها إلى التخلي عن جميع أصولها باستثناء مصر.

وسجلت الشركة خسائر في النصف الأول بلغت 62 مليون دولار مقارنة مع أرباح بعد خصم الضرائب بلغت 41 مليون دولار قبل عام مع وصول صافي السيولة إلى 176 مليون دولار في نهاية يونيو/ حزيران.

وأضافت أن لها مستحقات لدى مصر بمبلغ 144.2 مليون دولار منها 113.3 مليون دولار فات موعد استحقاقها وتتواصل مع السلطات المصرية بشأنها وفق "رويترز".