وزير البترول المصري: العالم ما زال بحاجة للوقود الأحفوري والطاقة التقليدية

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا اليوم الثلاثاء إن العالم لا يزال بحاجة إلى الوقود الأحفوري ومصادر الطاقة التقليدية لتلبية الطلب خصوصا من الدول النامية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الملا قوله خلال مائدة مستديرة نظمها منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة إنه لا يوجد حل واحد يناسب جميع الدول فيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة وإزالة الكربون، لذلك من المهم أن تعمل كل دولة على تشكيل مزيج من مصادر الطاقة الأنسب لها واحتياجاتها.

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وأكد الملا على أهمية التعاون لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لتأمين إمدادات الطاقة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام مشروعات الإنتاج بإجراءات وتكنولوجيا الحد من انبعاثات الكربون وفقا لما نقلته"وكالة أنباء العالم العربي".

وأكد الوزير المصري على أهمية الحوار المتبادل مع الشركاء العالميين في منطقة شرق المتوسط لتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تحديات تغير المناخ وخفض الكربون في صناعة الغاز الطبيعي.

وأضاف أن "توفير التكنولوجيات المتقدمة والتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات خفض الكربون ضرورة قصوى لتمكين الدول النامية من المضي قدما في تنفيذ خطط خفض الانبعاثات".