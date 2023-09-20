انخفاض مخزونات النفط الأميركي 2.1 مليون برميل في أسبوع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وتراجعت مخزونات الخام 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول إلى 418.5 مليون برميل مقارنة بتوقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تنخفض 2.2 مليون.

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وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كوشينغ بولاية أوكلاهوما انخفضت 2.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وفق "رويترز".

وأضافت أن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 496 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

وقالت إن معدلات استخدام المصافي تراجعت 1.8 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأردفت الإدارة قائلة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 219.5 مليون مقارنة بتوقعات محللين بأنها سترتفع 0.3 مليون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 119.7 مليون مقارنة بتوقعات بأن ترتفع بمقدار 0.2 مليون.

وأضافت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت بواقع 3.04 مليون برميل يوميا.