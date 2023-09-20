اليمن يرفع أسعار البنزين نحو 10.9%
أكدت أن القرار جاء متماشيا مع هبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها
قال مسؤولون وسكان في مدينة عدن الساحلية باليمن إن شركة النفط الحكومية رفعت أسعار وقود السيارات في محافظات جنوب البلاد بنحو 10.9% تقريبا، تماشيا مع هبوط العملة المحلية لأدنى مستوياتها والارتفاع في أسعار الوقود العالمية.
وقال مسؤول رفيع في الشركة لـ "رويترز" إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اليوم الأربعاء، ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا إلى 25000 ريال (17.5 دولار)، أي بواقع 1250 ريالا للتر الواحد، من 22900 ريال (16 دولارا).
وأرجع سبب الزيادة إلى اعتماد الشركة لمادة البنزين المستورد السوبر الممتاز (95) بالسعر الجديد بدلا عن البنزين الخفيف المحلي الذي تنتجه محافظة مأرب بشمال شرق البلاد بعد تزايد الشكاوي من رداءته.
وسجل سعر صرف الدولار في عدن والمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليوم الأربعاء انخفاضا جديدا إلى نحو 1435 ريالا للدولار مقارنة مع 1420 ريالا أمس الثلاثاء.
وأبدى ناشطون وسكان في عدن غضبهم من قرار رفع أسعار الوقود بصورة مفاجئة وكبيرة.
وقال عبد الناصر حسين المقيم في عدن لرويترز "الوضع صعب لا يطاق، لا كهرباء لساعات طويلة في ظل صيف ساخن، ولا توجد مياه وهناك تدهور في الخدمات والأوضاع الاقتصادية... وجاءت زيادة أسعار البنزين الكبيرة مجددا لتزيد من معاناة الناس".
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