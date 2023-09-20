دولة عربية تعلن انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد

قال سكان وشركة الكهرباء الحكومية إن إمدادات الكهرباء انقطعت في أنحاء تونس لساعتين فجر اليوم الأربعاء في انقطاع نادر على مستوى البلاد.

وقالت وزارة الداخلية إن الوزير كمال الفقي توجه إلى محطة الكهرباء بمدينة رادس للتحقيق في أسباب انقطاع التيار، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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من جانبه، قال مدير الاتصالات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، منير الغابري، إنه تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية لسالف نشاطها وهي الآن تؤدي وظيفتها الفنية المعتادة، فيما تعمل الآن الفرق المختصة لإرجاع الحالة الطبيعية في ما تبقى من المناطق القليلة.

وأضاف في حسابه على "فيسبوك"، أن أسباب الانقطاع فنية بحتة ولا وجود لأي انفجارات متعلقة بهذا الشأن وسنمد الرأي العام بالتوضيحات اللازمة حالما يقع تحديد الأسباب بأكثر دقة.

يشار إلى أن تونس تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث بلغت نسبة التضخم 9.3%، فيما نسبة النمو الاقتصادي ضعيفة لا تتجاوز 0.6%، وفقا لآخر الإحصاءات الرسمية، فضلا عن أن العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية أصبحت مفقودة من السوق على غرار السميد والطحين والزيت وغيرها.

لذلك تخوض السلطات التونسية مفاوضات متعثرة مع صندوق النقد الدولي لنيل قرض جديد بقيمة ملياري دولار لسد عجز موازناته المالية.