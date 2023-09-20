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مخزونات نفط أميركية (iStock) مناسبة
مخزونات نفط أميركية (iStock)
نفط وغاز

بيانات معهد البترول الأميركي تظهر انخفاضاً في مخزونات الخام

بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع الماضي

دبي - العربية.نت
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أفادت مصادر بالسوق نقلا عن أرقام من معهد البترول الأميركي بأن مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت مخزونات البنزين.

وقال المصادر التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت بنحو 5.25 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر/أيلول، وفقاً لـ"رويترز".

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وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 730 ألف برميل، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بنحو 258 ألف برميل.

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