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مصفاة نفط روسية (تعبيرية - رويترز)
مصفاة نفط روسية (تعبيرية - رويترز)
اقتصاد روسيا

روسيا تفرض قيودا مؤقتة على تصدير البنزين والديزل

بهدف تحقيق الاستقرار بأسعار الوقود في السوق المحلية

موسكو- تاس
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فرضت الحكومة الروسية قيوداً مؤقتة على تصدير البنزين والديزل لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية، بحسب ما أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء الروسية في بيان له.

وجاء في البيان "تم إدخال قيود مؤقتة على تصدير البنزين ووقود الديزل في روسيا، ووقع القرار رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين، بهدف تحقيق الاستقرار بأسعار الوقود في السوق المحلية".

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كانت موسكو قد عثرت على أسواق جديدة لنفطها على الرغم من العقوبات المفروضة من دول مجموعة السبع منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

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