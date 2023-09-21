اقتصاد الإمارات
مبيعات وقود السفن بالفجيرة ترتفع لأعلى مستوى في 8 أشهر خلال أغسطس
تمثل مقياساً لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط
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أظهرت بيانات أن مبيعات وقود السفن في الفجيرة بدولة الإمارات، حيث ثالث أكبر مركز لتزويد السفن بالوقود في العالم، ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ثمانية أشهر خلال أغسطس/آب، رغم أن الكميات ظلت أقل على أساس سنوي.
وتوفر مبيعات وقود السفن في الفجيرة مقياسا لمعنويات سوق الشحن في الشرق الأوسط.
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وبلغت مبيعات وقود السفن في أغسطس/آب، باستثناء زيوت التشحيم، 677503 أمتار مكعبة تعادل نحو 671 ألف طن بزيادة 2.7% على أساس شهري ولكن بانخفاض 6.3% عن نفس الشهر من العام الماضي، وفقا لبيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز) التي نشرتها ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس لبيانات الطاقة.
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