الرئيس التركي: بفضل الإمدادات الروسية بلادنا لا تعاني من نقص في الغاز عكس أوروبا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده، على عكس أوروبا، لا تعاني من نقص في الغاز الطبيعي، حيث تتلقى أكثر من 50% من روسيا.

قال أردوغان خلال مقابلة مع وسائل الإعلام التركية في نيويورك: "في الوقت الحالي، تقريبا نصف احتياجاتنا من الغاز الطبيعي نستوردها من روسيا".

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وأضاف "أوروبا تعاني من نقص خطير في الغاز الطبيعي. على عكس ذلك، نحن لا نواجه نقصا في الغاز الطبيعي لا في الصناعة ولا في غيرها. موسم الشتاء قادم، آمل ألا نواجه هذه المشكلة أبدا".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في 11 سبتمبر، أن مشروع مركز الغاز في تراقيا هو أولوية بالنسبة لأنقرة، مضيفا أنه تم الإيعاز إلى وزارة الطاقة والهيئات الأخرى، لمواصلة العمل على المشروع، بالإضافة إلى ذلك، تخطط أنقرة لإنشاء بورصة تجارية لمصادر الطاقة والمعادن في إسطنبول، حيث سيتم تحديد أسعار تداول هذه السلع.

وفي أكتوبر 2022، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا، حيث يمكن إعادة توجيه حجم الغاز المفقود عبر "التيار الشمالي"، وتقول السلطات التركية إن البنية التحتية في البلاد جاهزة تقريباً لتنفيذ مشروع مركز الغاز، لكن هناك حاجة إلى تعديل التشريعات.

وفي 4 سبتمبر، أعلن الرئيس بوتين، إثر مباحثات مع الرئيس أردوغان في سوتشي، أن شركة "غازبروم" سلمت مشروع "خارطة طريق" لشركة "بوتاش" التركية، لإنشاء مركز للغاز في تراقيا، وأشار إلى أن تشكيل فريق عمل مشترك هو على جدول الأعمال.