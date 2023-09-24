نفط وغاز
العراق يرفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً
لتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة النفط العراقية رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال إنجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم، تمهيداً لتشغيل وتنفيذ متطلبات الوحدات الإنتاجية.
وأكد بيان للوزارة صادر أمس السبت أن "تشغيل المصفاة بطاقتها التشغيلية الإنتاجية الكاملة 100% بعد تشغيل وحدة بالتنسيق مع الشركات المقاولة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".
مادة اعلانية
وأشار وكيل الوزارة حامد يونس، إلى اكتمال "إنجاز فعاليات تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد، والذي يهدف إلى إنتاج مادة الكازولين عالي الأوكتان"، موضحاً، أن الوحدة هي الأولى من نوعها في العراق بإنتاج مادة البنزين ذي العدد الأوكتاني 96 "، مؤكداً، "مساهمة المصفاة بتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
يعضون أصابع الندم.. بريطانيون يتظاهرون لإلغاء "بريكست"!رفعوا لافتات كتب عليها "طريق الانضمام مجددا للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا" اقتصاد
-
الكويت تعتزم السماح للشركات بتأسيس محطات كهرباءبنظام المزود المستقل طاقة
-
"الوطنية للإسكان" تسلم أكثر من 30 ألف وحدة في مختلف مناطق السعوديةبالتزامن مع اليوم الوطني الثالث والتسعين الأسواق العقارية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية