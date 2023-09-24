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مصفاة كربلاء نفط العراق
مصفاة كربلاء
نفط وغاز

العراق يرفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً

لتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي

دبي - العربية.نت
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أعلنت وزارة النفط العراقية رفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة كربلاء إلى 140 ألف برميل يومياً، مشيرة إلى أن الفترة الماضية كانت تمثل خطوات استكمال إنجاز الملاحظات الفنية والفحص والتقييم، تمهيداً لتشغيل وتنفيذ متطلبات الوحدات الإنتاجية.

وأكد بيان للوزارة صادر أمس السبت أن "تشغيل المصفاة بطاقتها التشغيلية الإنتاجية الكاملة 100% بعد تشغيل وحدة بالتنسيق مع الشركات المقاولة"، بحسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

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وأشار وكيل الوزارة حامد يونس، إلى اكتمال "إنجاز فعاليات تشغيل وحدة التكسير بالعامل المساعد، والذي يهدف إلى إنتاج مادة الكازولين عالي الأوكتان"، موضحاً، أن الوحدة هي الأولى من نوعها في العراق بإنتاج مادة البنزين ذي العدد الأوكتاني 96 "، مؤكداً، "مساهمة المصفاة بتغطية جزء كبير من الاستهلاك المحلي".

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