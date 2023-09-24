الكويت تتجه إلى السماح للشركات بتأسيس محطات كهرباء بنظام المزود المستقل

قال وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي اليوم الأحد، إن الدولة تتجه إلى السماح للشركات بتأسيس محطات بنظام مزود الطاقة المستقل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوزير جاسم الاستاد قوله إن توجيهات ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح واضحة بالعمل على إنشاء محطات في البلاد تعمل بالطاقة النظيفة.

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وقال الوزير إن مذكرة التفاهم التي أبرمتها بلاده مع الصين لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية المتجددة في الكويت تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية، مبينا ضرورة الاتجاه إلى الطاقة النظيفة من خلال مشروعات صديقة للبيئة، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت الوكالة إن ولي العهد الشيخ مشعل والرئيس الصيني شي جين بينغ حضرا أول أمس في مدينة هانغتشو توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين منها مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء الكويتية والإدارة الوطنية للطاقة الصينية للتعاون في مجال منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة.