تعيين رافييل غروسي مديراً للوكالة الدولية للطاقة الذرية لفترة ولاية ثانية
لمدة 4 سنوات
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، تعيين رافييل غروسي مديرا عاما لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
وكان الأرجنتيني، البالغ من العمر 62 عاما، هو المرشح الوحيد الذي تقدم بعد ذلك للمنصب أمام المجلس، الذي عينه بدوره بالتزكية.
وتولى ولايته الأولى نهاية عام 2019 بعد وفاة سلفه الياباني يوكيا أمانو . وستبدأ ولايته الثانية في 3 ديسمبر وتنتهي في 2 ديسمبر 2027.
وترأس إدارة غروسي، على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ملف البرنامج النووي الإيراني، حيث تعتبر عملية التحقق والإشراف عليه من أولويات الوكالة.
وبسبب الحرب في أوكرانيا، تخضع محطة زابوريزهيا النووية للاحتلال الروسي منذ مارس/آذار 2022.
وللحد من مخاطر وقوع حادث نووي في منطقة الحرب، يحاول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ العام الماضي التفاوض مع الأطراف المتعارضة على إنشاء منطقة أمان وحماية حول المحطة الذرية، وهي الأكبر في أوروبا، مع مفاعلاتها الستة.
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