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وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مناسبة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي: نؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة

دبي - العربية.نت
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن المملكة تؤمن بالمساهمة الإيجابية للطاقة النووية في أمن الطاقة وفوائدها الاجتماعية والاقتصادية.

وأضاف خلال خطابه في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن السعودية تعمل على مشروع بناء أول محطة نووية للطاقة السلمية.

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وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان دعم السعودية لمبادرة أشعة الأمل بمبلغ 2.5 مليون دولار.

وتضم هذه المبادرة مشاريع قائمة على مراعاة الاستدامة تهدف إلى تعزيز التشريعات والبنى الأساسية اللازمة للأمان الإشعاعي.

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