"قطر للطاقة" توقع اتفاقية لتزويد شركة يابانية بـ"النفتا" لمدة 10 سنوات

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية تمتد عشر سنوات لبيع 1.2 مليون طن سنوياً من النفتا لمؤسسة "ماروبيني" اليابانية، الشركة العالمية العاملة في مجال التجارة والاستثمار.



وقالت قطر للطاقة في بيان صحافي إنها وقعت الاتفاق نيابة عن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة مع شركة "ماروبيني" للبترول المحدودة التابعة لمؤسسة "ماروبيني". ولم يذكر البيان قيمة الصفقة.

وأضاف البيان أن التوريد إلى "ماروبيني" سيبدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

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وأشارت قطر للطاقة إلى أن الاتفاقية تستند إلى "العلاقة الناجحة وطويلة الأمد التي يتمتع بها الطرفان، وتأتي استكمالا لاتفاقية تم التوقيع عليها عام 2018 لبيع النفتا لمدة خمس سنوات تنتهي في سبتمبر أيلول 2023".

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد بن شريدة الكعبي "تعزز هذه الاتفاقية العلاقة التاريخية والاستراتيجية المثمرة بين قطر للطاقة ومؤسسة ماروبيني، والتي تمتد لعدة عقود. ونحن نعتز بالتعاون المستمر مع شركائنا اليابانيين مثل مؤسسة ماروبيني وهو ما يعزز من ثقة اليابان بدولة قطر كمورد للطاقة ويسهم في تعميق التعاون بين البلدين".

وذكر البيان أن قطر للطاقة ترتبط مع مؤسسة ماروبيني بشراكة استراتيجية طويلة الأمد من خلال العديد من الاستثمارات المشتركة في صناعة الطاقة في قطر، والتي تشمل الاستثمار في محطة الخرسعة للطاقة الشمسية ومحطة مسيعيد للطاقة.

وبحسب البيان فإن "ماروبيني" تعد أكبر الشركات العاملة في تجارة البتروكيماويات في آسيا وتتلقى إمدادات مستمرة ومستقرة من النفتا من قطر منذ 1986.