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حقل غاز قبالة السواحل المصرية
حقل غاز قبالة السواحل المصرية
نفط وغاز

مصر ترسي 4 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على 4 شركات

أكدت أن الحد الأدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بـ 281 مليون دولار

القاهرة - العربية.نت
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أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية و"بي.بي" و"قطر للطاقة" و"زاروبيج نفط" الروسية.

وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.

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وجاء في بيان للوزارة، تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، نتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو/تموز أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع".

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