نفط وغاز
مصر ترسي 4 مناطق للتنقيب عن النفط والغاز على 4 شركات
أكدت أن الحد الأدنى للاستثمارات في فترات البحث تقدر بـ 281 مليون دولار
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية و"بي.بي" و"قطر للطاقة" و"زاروبيج نفط" الروسية.
وستحصل إيني على منطقتين بمفردها وثالثة ضمن تحالف مع بي.بي وقطر للطاقة، في حين حصلت شركة زاروبيج أيضا على منطقة.
مادة اعلانية
وجاء في بيان للوزارة، تلقى موقع "العربية.نت" نسخة منه، نتائج المزايدة العالمية والتي أغلقت في منتصف يوليو/تموز أن الحد الأدنى للاستثمارات "في فترات البحث تقدر بحوالي 281 مليون دولار وذلك لحفر 12 بئر كحد أدني خلال مراحل الاستكشاف هذا بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
58 % نموا بأعداد السائحين الوافدين إلى السعودية في 7 أشهرمقارنة بالمفترة المقابلة من عام 2019 سياحة وسفر
-
جيمي ديمون: العالم ليس جاهزاً لأسعار فائدة أميركية عند 7%بلومبرغ إيكونوميكس تتوقع دخول الاقتصاد في ركود هذا العام اقتصاد
-
"ماكرون" يدفع أوروبا إلى معركة بقيمة 900 مليار دولار مع الصينألمانيا والدول الأوروبية الصغيرة تعارض أي إجراءات ضد السلع الصينية قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية