ارتفاع أسعار النفط مع تركيز الأسواق على شح الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، إذ ركزت الأسواق على شح الإمدادات قبيل فصل الشتاء و"الهبوط السلس" للاقتصاد الأميركي.

وبحلول الساعة 00:15 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا، بما يعادل 0.4%، إلى 94.29 دولار للبرميل، في حين صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 31 سنتا، أو 0.3%، إلى 90.70 دولار.

مادة اعلانية

وأظهرت بيانات الصناعة الصادرة أمس الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 1.6 مليون برميل، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 300 ألف برميل تقريبا، نقلاً عن وكالة "رويترز".

ومع ذلك، استمر قلق الأسواق بشأن انخفاض مخزونات الخام الأميركية في مركز التخزين الرئيسي في كاشينج بولاية أوكلاهوما إلى ما دون الحد الأدنى من مستويات التشغيل.

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يسمى "أوبك +".

ومن المتوقع صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط الساعة 10:30 صباحا (1430 بتوقيت غرينتش).

في غضون ذلك، قال نيل كاشكاري رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مينيابوليس أمس الثلاثاء إن "الهبوط السلس" لأكبر اقتصاد في العالم هو الاحتمال الأرجح.

لكنه أكد أيضا أن هناك احتمالا نسبته 40% للحاجة إلى رفع أسعار الفائدة "على نحو هادف" للتغلب على التضخم.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما قد يفضي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.