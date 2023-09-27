الكرملين: أميركا وبريطانيا متورطتان في الهجوم على خطي نورد ستريم

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أن الهجوم الإرهابي على خطي غاز "التيار الشمالي" تم تنظيمه بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وأن هاتين الدولتين متورطتان في الحادث.

وقال ممثل الكرملين رداً على طلب للتعليق على المعلومات التي نشرها الصحافي الأميركي سيمور هيرش عن ملابسات انفجارات خطي أنابيب الغاز نورد ستريم: "لا نعرف ما هي المصادر التي لدى السيد هيرش، ولكن على أي حال، فإن المعلومات التي نشرها تتطابق بالتأكيد مع البيانات الموجودة لدى أجهزتنا الأمنية الخاصة".

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وأضاف "ليس من المهم من يكتب على أي من الآلات الميكانيكية الكاتبة، بل المهم أن مثل هذا العمل الإرهابي ضد البنية التحتية الحيوية للطاقة، بما في ذلك تلك التابعة لشركة دولية مشتركة، تم تنظيمه بالطبع بطريقة أو بأخرى من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما متورطتان بشكل أو بآخر في هذا العمل الإرهابي".

وفي أبريل الماضي، قال الادعاء السويدي، إن احتمالات قيام مجموعة منفردة بتفجير خطي "نورد ستريم" ممكنة نظريا. وأفاد بأن تفجير خطي "نورد ستريم" مدعوم من "دولة ما" على الأرجح.

ووقعت انفجارات في 26 سبتمبر في خطي الأنابيب اللذين يربطان روسيا وألمانيا في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.

وتولت شركة غازبروم الروسية التابعة للدولة بناء خطي أنابيب نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الذي يتكون كل منهما من أنبوبين تحت بحر البلطيق لضخ 110 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا إلى ألمانيا.

ولم يتضح بعد الذي حدث بالتحديد لخطي أنابيب نورد ستريم وتنفي حكومات دول غربية تورطها. وأشار بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين في البداية إلى أن روسيا هي المسؤولة عن تفجير خطي الأنابيب وهو تفسير رفضه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووصفه بأنه تفسير أحمق.

وفي الأشهر القليلة الماضية، ذكرت صحف أميركية منها واشنطن بوست ونيويورك تايمز وأيضا وول ستريت جورنال أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) كانت على علم بوجود مؤامرة أوكرانية لمهاجمة خطي الأنابيب. وينفي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهاجمة أوكرانيا لخطي الأنابيب.

وقال ميدفيديف على تطبيق تيليغرام للتراسل "انطلاقا من التواطؤ المثبت لدول غربية في تفجير خطي نورد ستريم، فلا تحدنا أي قيود حتى الأخلاقية منها لتمنعنا من تدمير كابلات اتصالات أعدائنا بقاع المحيط".