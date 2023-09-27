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مؤسسة البترول الكويتية مناسبة
مؤسسة البترول الكويتية
نفط وغاز

الكويت تصدر أكبر شحنة ديزل متطور في تاريخها إلى أوروبا

الصفقة ترسخ مكانة "كيبيك" كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية

دبي - رويترز
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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عبر منصة إكس اليوم الأربعاء أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) صدّرت أولى شحناتها من الديزل المتطور، وفقا لأحدث المواصفات والمعايير في السوق الأوروبية.

وأضافت المؤسسة "تعد هذه الشحنة أكبر تصدير لأوروبا في تاريخ الكويت، وتمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية متطلبات السوق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة، مما يزيد من ترسيخ شركة كيبيك كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية".

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