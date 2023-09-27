نفط وغاز
الكويت تصدر أكبر شحنة ديزل متطور في تاريخها إلى أوروبا
الصفقة ترسخ مكانة "كيبيك" كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية
وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية عبر منصة إكس اليوم الأربعاء أن الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) صدّرت أولى شحناتها من الديزل المتطور، وفقا لأحدث المواصفات والمعايير في السوق الأوروبية.
وأضافت المؤسسة "تعد هذه الشحنة أكبر تصدير لأوروبا في تاريخ الكويت، وتمثل خطوة هامة إلى الأمام في تلبية متطلبات السوق العالمية بمنتجات بترولية عالية الجودة، مما يزيد من ترسيخ شركة كيبيك كمورد رئيسي وموثوق في سوق الطاقة العالمية".
مادة اعلانية
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
مصر تستقبل كمية ضخمة من الذهب منذ بدء مبادرة الإعفاء الجمركيبلغت 2000 كلغ اقتصاد
-
"لوسيد موتورز" تفتتح مصنعها في السعودية.. اليومتستهدف الشركة إنتاج 150 ألف سيارة سنويا في المملكة خلال 3 سنوات شركات
-
ما الذي يقلق مديري الأصول في منطقة الخليج؟"موديز": تقلب الأسواق المالية وارتفاع التضخم هما أكبر المخاوف أسواق المال
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية