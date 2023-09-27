تباين حول تاريخ وصول الطلب على النفط في الصين إلى ذروته!

أثار أحد أقوى المسؤولين التنفيذيين بمجال النفط في الصين ضجة في الأسواق الشهر الماضي بتنبؤ صارخ، وهو أن الطلب على النفط في البلاد قد يصل إلى ذروته هذا العام.

وردا على سؤال حول كيفية تأثير التباطؤ في الاقتصاد الصيني على الطلب المحلي، قال الرئيس التنفيذي لشركة "Cnooc" تشو شينهاي، إنه يتوقع أن يكون النصف الثاني من عام 2023 أضعف من النصف الأول، مما يشير إلى تباطؤ الطلب على أساس سنوي ويعني "ربما" وصول الطلب المحلي على النفط في الصين هذا العام إلى ذروته.

مادة اعلانية

ولا تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستقر الطلب حتى عام 2027، وأن يبلغ ذروته في عام 2030، كجزء من التحول العام بعيدًا عن جميع أنواع الوقود الأحفوري.

وقبل أيام قال أمين عام "أوبك"، هيثمالغيص إن التقديرات المبنية على البيانات تتعارض مع الرأي بأن الطلب سيصل ذروته قبل 2030، مضيفة "الآراء السابقة بوصول المعروض أو الطلب على الوقود الأحفوري ذروته أثبتت أنها خاطئة".

ولفت إلى أن خطورة هذه التصريحات اليوم أنها غالبا ما تتزامن مع دعوات بتقليص الاستثمار في القطاع.

ورغم التفاوت في التوقعات، يتفق المحللون أن الصين تقترب من نقطة انعطاف سيكون لها صدى في جميع أنحاء الصناعة، حيث تقول وكالة الطاقة الدولية إن الطلب على النفط تضاعف ثلاث مرات خلال العقدين الماضيين.

وفي تقرير نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، يقول كبير محللي الطاقة في "إيه بي بيرنشتاين" نيل بيفريدج: "سنشهد ذروة الطلب على النفط في الصين بحلول نهاية العقد، ثم الطلب العالمي على النفط".

أما محلل سوق النفط في وكالة الطاقة الدولية كيران هيلي فيقول إن السوق الصينية هي صورة مصغرة للعالم. ما يحدث هناك يعكس مدى تغير سوق النفط العالمية.

وتأتي هذه التصريحات وسط إقبال البلاد السريع على السيارات الكهربائية، مع وجود شركات صناعة السيارات في البلاد في المقدمة. وشكلت السيارات الكهربائية 37% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في الصين الشهر الماضي، وفقا لأرقام مؤسسة "HSBC Global Research"، ومع سيطرة السيارات الكهربائية في الصين على سوق السيارات، يتناقص اعتماد البلاد على النفط الخام المستورد، مما يعجل بالتحول في مزيج الطاقة في الصين.

ظلت الصين المحرك للطلب العالمي على النفط منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001. وجاء نحو نصف الزيادة العالمية في الطلب على النفط منذ عام 2000 من الصين، التي تضاعف استهلاكها ثلاث مرات خلال تلك الفترة، وفقا لتقديرات شركة "بريتيش بتروليوم".