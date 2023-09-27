"أفريكسيم" يسعى لتمويل مؤسسة النفط النيجيرية بـ3 مليارات دولار

قالت مصادر مطلعة إن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" فاتح متعاملين في مجال النفط لتمويل قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار لمؤسسة النفط الوطنية في نيجيريا للمساعدة في دعم العملة المحلية المتدهورة.

وأضافت المصادر أن "أفريكسيم" تواصل مع المتعاملين في الأسابيع القليلة الماضية لمعرفة مدى اهتمامهم بتمويل القرض المدعوم بالنفط. ويعمل البنك الآن لصياغة الشروط والأحكام التي سيطرحها للشركات.

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وقال مسؤول تنفيذي في قطاع النفط مطلع على المحادثات لوكالة رويترز: "هناك الكثير من الاهتمام بالأمر لكنهم يحتاجون لمعرفة الشروط". وأضاف أن ارتفاع أسعار النفط فوق 90 دولارا للبرميل سيساهم في تعزيز الاهتمام.

وذكر أحد المصادر أن التجار الذين سيضخون سيولة ستعاد لهم أموالهم في صورة شحنات نفط، ويعمل البنك على تحديد كمية النفط التي سيعرضها على المتعاملين مقابل التمويل.

ولم يرد متحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية على طلب للحصول على تعليق. كما لم يصدر تعليق من "أفريكسيم بنك" حتى الآن.