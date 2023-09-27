2.2 مليون برميل انخفاضاً في مخزونات النفط الأميركية بنهاية الأسبوع الماضي

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ملخص البيانات البترولية للأسبوع المنتهي في 22 سبتمبر 2023 أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة الأميركية شهدت انخفاضا بمقدار 2.2 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي لتصل لمستوى 416.3 مليون برميل.

وقالت الإدارة في بيان اطلعت عليه "العربية.نت" إن هذه المخزونات تقل بنحو 4% عن متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام وسجل متوسط استهلاك مصافي النفط الخام في الولايات المتحدة 16.1 مليون برميل يوميًا بنهاية الأسبوع الماضي بانخفاض 239 ألف برميل يوميا عن متوسط الأسبوع الأسبق.

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وعملت المصافي بنسبة 89.5% من طاقتها التشغيلية الأسبوع الماضي، وانخفض إنتاج البنزين في الأسبوع الماضي بمتوسط 9.1 مليون برميل يوميا، بينما زاد إنتاج الوقود المقطر بمتوسط 4.9 مليون برميل يوميا.

وسجل متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 7.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 711 ألف برميل يوميا مقارنة بالأسبوع السابق عليه.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، بلغ متوسط واردات النفط الخام نحو 7 ملايين برميل يوميا، بزيادة 8.2% عن نفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.

وارتفعت المخزونات الإجمالية للبنزين بمقدار 1.0 مليون برميل عن الأسبوع الماضي وهي أقل بنحو 2% عن متوسط الخمس سنوات لهذاالوقت من العام.

انخفض إجمالي مخزونات النفط التجارية بنسبة 1.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي المنتجات الموردة خلال فترة الأسابيع الأربعة الماضية 20.6 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 20.6 مليون برميل يوميًا ونسبتها 4.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مدى الأسابيع الأربعة الماضية، تم توفير منتج بنزين السيارات وبلغ متوسط الإنتاج 8.7 مليون برميل يوميا، مرتفعا بنسبة 0.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت توريدات منتجات وقود الطائرات بنسبة 9.9% مقارنة بنفس فترة الأربعة أسابيع من العام الماضي.