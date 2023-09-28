أوبك
أمين عام "أوبك" يشيد بدور السعودية في دعم استقرار سوق النفط العالمية
أثناء لقائه السفير السعودي الجديد لدى النمسا
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أشاد الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص اليوم الخميس بالدور الذي تلعبه السعودية في دعم استقرار سوق النفط العالمية، مضيفا أن ذلك يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي ككل.
واستقبل الغيص بمقر المنظمة عبد الله بن خالد طوله السفير السعودي المعين حديثا لدى النمسا والممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية في فيينا وفق منشور للمنظمة على حسابها الرسمي على منصة "إكس".
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وأضافت أن الاجتماع بحث تطورات السوق وأمن الطاقة وكذلك سبل تعزيز التعاون بين المملكة وأوبك.
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