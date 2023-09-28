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بئر نفط في روسيا (رويترز)
بئر نفط في روسيا (رويترز)
نفط روسيا

الكرملين: لا خطط لزيادة إمدادات الخام لتعويض حظر تصدير الوقود

عانت روسيا من نقص البنزين والديزل في الأشهر القليلة الماضية

موسكو – رويترز
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إن روسيا لم تناقش مع مجموعة "أوبك+"، التي تضم كبار منتجي النفط، زيادة محتملة في إمدادات النفط الخام للتعويض عن الحظر الروسي لصادرات الوقود.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين "لا تجري مناقشات حول هذا الأمر، نحن ملتزمون بجميع الاتفاقيات داخل "أوبك+" ويفعل شركاؤنا الشيء نفسه".

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وعانت روسيا من نقص في البنزين والديزل في الأشهر القليلة الماضية.

وقال تجار إن سوق الوقود في روسيا، وهي من أكبر منتجي النفط في العالم، تأثرت بعوامل من بينها أعمال صيانة في مصافي النفط واختناقات بالسكك الحديدية وضعف الروبل، مما يحفز صادرات الوقود.

وخفضت روسيا أيضا إمداداتها من النفط، إذ وعدت بتقليص صادراتها من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.

وبحث الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولون حكوميون أمس الأربعاء إجراءات معالجة أزمة الوقود. وطلب بوتين من الحكومة "العمل بشكل وثيق مع الشركات" لضمان استقرار السوق.

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